Медведев победил Рублева и вышел в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале Australian Open обыграл соотечественника Андрея Рублева со счетом 7:5, 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. Медведев сделал 14 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. Рублев 8 раз подал навылет, 3 раза ошибся на второй подаче и реализовал один брейк.

В предыдущем раунде Медведев обыграл американца Маккензи Макдональда (6:4, 6:2, 6:3), а Рублев оказался сильнее норвежца Каспера Рууда, который снялся с игры после второго сета (6:2, 7:6).

В полуфинале Медведев встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Рафаэль Надаль (Испания). В другом полуфинале еще один россиянин Аслан Карацев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 4) — Андрей Рублев (Россия, 7) — 7:5, 6:3, 6:2