Циципас поделился ожиданиями от полуфинального матча Australian Open против Медведева

Греческий теннисист Стефанос Циципас 17 февраля после победы в матче 1/4 финала Australian Open против испанца Рафаэля Надаля во время флеш-интервью высказался о будущем сопернике — россиянине Данииле Медведеве.

«Медведев — очень сильный и стабильный игрок. У него много побед подряд, все знают, что он играет хорошо. Жду с нетерпением эту встречу, знаю, будет тяжело. Наконец-то будут фанаты, это очень радостная новость, которая заставит нас играть лучше», — заявил Циципас после матча.

Ранее 17 февраля в полуфинал Australian Open пробился Даниил Медведев, который в трех сетах обыграл Андрея Рублева. Эта победа стала для Медведева 19-й кряду на всех турнирах.