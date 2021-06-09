Циципас назвал Медведева одним из лучших игроков тура

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым (6:3, 7:6 (7:3), 7:5) в 1/4 финала Roland Garros.

«Я играл против одного из лучших парней в туре, — сказал Циципас в эфире канала Eurosport 1. — Мне нужно было сохранять интенсивность на протяжении всей игры. Считаю, что я действительно играл здорово. Это был один из моих лучших матчей на этом турнире. Грунт в Париже возвращает меня к хорошим воспоминаниям. Надеюсь, что я смогу пройти еще дальше.

Это очень равный матч. Было не так много брейков, мы довольно хорошо подавали. Думаю, что последний гейм был самым важным. Я старался оставаться в гейме, быть сфокусированным. Я мог уже думать о тай-брейке, но все равно старался играть мяч за мячом. Рад, что смог реализовать эту возможность. Постараюсь остаться свежим и подготовиться к полуфиналу. Поэтому я отправляюсь восстанавливаться».

В полуфинале соперником Циципаса станет немец Александр Зверев.