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Медведев считает грунтовое покрытие главной причиной поражения от Циципаса

01:12
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от грека Стефаноса Циципаса (3:6, 6:7, 5:7) в 1/4 финала Roland Garros. Он считает, что ему было бы проще противостоять сопернику на харде, а не на грунте.

«Покрытие, конечно, сыграло основную роль, — сказал Медведев в эфире канала Eurosport 1. — Но, говоря это, я не хочу сказать, что я не могу играть на грунте. Конечно, его игра лучше подходит для грунта. Он лучше бьет на грунте, добавляет больше вращения, играет близко к линии.

На харде я могу принять эти удары раньше и забрать это время у него. Я пытался делать это сегодня, но тут другой отскок вы должны быть готовы к этому. Поэтому сегодня не получилось».

В полуфинале соперником Циципаса станет немец Александр Зверев.

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