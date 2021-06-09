Циципас обыграл Медведева в 1/4 финала Roland Garros

Греческий теннисист Стефанос Циципас победил россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6, 7:5) в четвертьфинале Roland Garros в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и 23 минуты. Циципас сделал три эйса совершил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейкпоинта. У Медведева пять эйсов, ноль двойных и два успешных брейкпоинта.

В полуфинале соперником Циципаса станет немец Александр Зверев.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 6:3, 7:6 (7:3), 7:5