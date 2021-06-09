Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Циципас обыграл Медведева в 1/4 финала Roland Garros

00:31
Стефанос Циципас. Фото Roland Garros.
Стефанос Циципас. Фото Roland Garros.
Теги:

Греческий теннисист Стефанос Циципас победил россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6, 7:5) в четвертьфинале Roland Garros в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и 23 минуты. Циципас сделал три эйса совершил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейкпоинта. У Медведева пять эйсов, ноль двойных и два успешных брейкпоинта.

В полуфинале соперником Циципаса станет немец Александр Зверев.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 6:3, 7:6 (7:3), 7:5

Читайте также

Дмитрий Орлов подвел итоги выступления сборной России на ЧМ в Риге
Тела двоих человек обнаружили в тату-салоне в Петербурге
В США пообещали не допустить запуска «Северного потока – 2»
Видео: Как по звездам определить дату смерти человека

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
13
Офсайд