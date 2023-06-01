Чорич и Этчеверри сыграют в третьем круге «Ролан Гаррос»

Хорват Борна Чорич и аргентинец Томас Мартин Этчеверри сыграют в третьем круге Открытого чемпионата Франции-2023.

Во втором раунде 49-я ракетка мира Этчеверри обыграл Алекса Де Минаура из Австралии — 6:3, 7:6 (7:2), 6:3, а 16-я ракетка Чорич оказался сильнее Педро Качина (Аргентина) — 6:3, 4:6, 4:6, 6:3, 6:4.

Хорват и аргентинец один раз играли друг против друга и тогда победу одержал Этчеверри. Матч тоже был на грунте.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Борна Чорич (Хорватия, 15) — Педро Качин (Аргентина) — 6:3, 4:6, 4:6, 6:3, 6:4

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Алекс Де Минаур (Австралия, 18) — 6:3, 7:6 (7:2), 6:3