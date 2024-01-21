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Сегодня, 21:41

Чесноков заявил, что Рублев был выносливее де Минаура

Виктория Кравченко
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что российский теннисист Андрей Рублев сумел перевернуть ход матча четвертого круга Australian Open против австралийца Алекса де Минаура за счет большей выносливости.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 в пользу Рублева.

«Андрей оказался более выносливым, он не сдался и не снизил уровень своей игры. Он играл не только против де Минаура, но и против трибун, и одержал потрясающую победу», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В четвертьфинале Australian Open Рублев сыграет с итальянцем Янником Синнером, который ранее обыграл другого россиянина Карена Хачанова (6:4, 7:5, 6:3).

Источник: https://tass.ru/sport/19779507
Australian Open
Андрей Рублев
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