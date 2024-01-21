Чесноков заявил, что Рублев был выносливее де Минаура

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что российский теннисист Андрей Рублев сумел перевернуть ход матча четвертого круга Australian Open против австралийца Алекса де Минаура за счет большей выносливости.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 в пользу Рублева.

«Андрей оказался более выносливым, он не сдался и не снизил уровень своей игры. Он играл не только против де Минаура, но и против трибун, и одержал потрясающую победу», — цитирует Чеснокова ТАСС.