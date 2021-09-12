Чесноков: «Сегодня Медведев должен провести такой же шедеваральный финал, как и два года назад на US Open»

Победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился с «СЭ» ожиданиями от мужского финала US Open, в котором Даниил Медведев сыграет с Новаком Джоковичем.

«У Дани была потрясающая сетка. Одно дело, когда он играет с Эвансом, другое дело, если б он встретился с Алькарасом. Тут бы он нервы и силы потрепал. Взять те же полуфиналы: с одной стороны, матч Джокович — Зверев, который мог бы быть украшением финала US Open, с другой стороны, Даня с Альяссимом. Медведев реализовал 5 из 5 брейк-поинтов в полуфинале — это вообще невозможно», — сказал Чесноков «СЭ».

Чесноков не хотел бы видеть такой же финал, как и в начале этого сезона на Australian Open, и назвал его матчем в одну калитку.

«Новак нереально живучий. После тяжелых матчей он играет еще лучше. Тяжело прогнозировать, что будет, но Даня сам свежий. У него хорошо поиграли нервы с Оже-Альяссимом во втором сете, но Феликса нельзя даже сравнивать с уровнем Джоковича. Дане надо провести такой же шедевральный матч, как и в финале US Open 2019, когда он играл против Надаля. Думаю, что сегодня будет очень хороший матч, хочу видеть борьбу», — добавил Чесноков.

Финальный матч Открытого чемпионата США состоится в воскресенье, 12 сентября, в 23:00 (мск).