В воскресенье, 12 сентября, Даниил Медведев и серб Новак Джокович встретятся в финале US Open-2021 в мужском одиночном разряде. Матч пройдет в Нью-Йорке, начало — в 23.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию финала US Open-2021 Джокович — Медведев.

Прямую трансляцию финала между Медведевым и Джоковича можно смотреть на Eurosport 1. Начало — 23.00 мск. Телеканал «Матч ТВ» планирует эфир с 46-й минуты матча — с 23.55 мск.

Медведев и Джокович ранее играли друг против друга 8 раз. Серб победил 5 раз, а россиянин соответственно одержал 3 победы. Их последняя встреча состоялась 21 февраля 2021 года: в финале Australian Open выиграл Джокович: 7:5, 6:2, 6:2.

34-летний Джокович — первая ракетка мира. В этом году серб может собрать первый в карьере календарный «Большой шлем» — ранее он выиграл три из четырех «мэйджоров» этого сезона. Кроме того, Джокович может обойти Роджера Федерера и Рафаэля Надаля по числу титулов «Большого шлема» — сейчас у трех великих рекордсменов их по 20.

25-летний Медведев — вторая ракетка мира. Россиянин в третий раз в карьере и во второй в этом году сыграет в финале турнира «Большого шлема». Пока у Медведева нет титулов на «мэйджорах», в этом сезоне он уступил Джоковичу в решающей игре Открытого чемпионата Австралии.