Андрей Чесноков одним словом прокомментировал финал женского US Open

Победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал победу 18-летней Эммы Радукану в финале US Open.

«Это было нереально. Для квалифайера выйти в полуфинал «Большого шлема» — это уже невозможно, что говорить о титуле? Что произошло с Радукану в финале — это просто непостижимо. В следующие 100 лет такого не будет. Она начала выступление на US Open 150-й ракеткой мира, а в понедельник станет 23», — сказал Чесноков «СЭ».

Чесноков добавил, что Эмма Радукану произвела на него очень хорошее впечатление еще на «Уимблдоне».

«Но здесь Эмма просто-напросто всех сносила. Если говорить о Фернандес, то она тоже большая молодец. По ходу турнира она обыграла Осака, Свитолину, Соболенко — это небо и земля, по сравнению с тем, кого одолела Радукану», — добавил Чесноков.

В финале US Open Радукану одолела в два сета Лейлу Фернандес (6:4, 6:3). По ходу турнира британка не проиграла ни сета, и это всего второе выступление Эммы на ТБШ.