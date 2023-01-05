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Чесноков считает Медведева фаворитом Australian Open

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский экс-теннисист Андрей Чесноков оценил шансы соотечественника Даниила Медведева на предстоящем Australian Open.

«Он всегда очень хорошо играет в Австралии. В прошлом году он уже, считайте, выиграл Australian Open, оставался буквально один шаг. При счете 3:3 в третьем сете на подаче Надаля был счет 0:40... Но, когда играешь против Надаля... Понимаете, даже если бы он выиграл этот гейм, Надаль бы не сдался. Медведев, конечно, будет одним из фаворитов турнира, но есть и Алькарас, и Надаль, который всегда очень хорошо играет этот турнир, и тот же Джокович, так что все возможно», — приводит слова Чеснокова «Газета.ру».

Australian Open-2023 пройдет с 16 по 29 января. На прошлом турнире Медведев уступил в финале Рафаэлю Надалю.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/05/19424263.shtml
Теннис
Australian Open
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
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