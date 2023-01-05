Чесноков считает Медведева фаворитом Australian Open

Российский экс-теннисист Андрей Чесноков оценил шансы соотечественника Даниила Медведева на предстоящем Australian Open.

«Он всегда очень хорошо играет в Австралии. В прошлом году он уже, считайте, выиграл Australian Open, оставался буквально один шаг. При счете 3:3 в третьем сете на подаче Надаля был счет 0:40... Но, когда играешь против Надаля... Понимаете, даже если бы он выиграл этот гейм, Надаль бы не сдался. Медведев, конечно, будет одним из фаворитов турнира, но есть и Алькарас, и Надаль, который всегда очень хорошо играет этот турнир, и тот же Джокович, так что все возможно», — приводит слова Чеснокова «Газета.ру».

Australian Open-2023 пройдет с 16 по 29 января. На прошлом турнире Медведев уступил в финале Рафаэлю Надалю.