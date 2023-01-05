Чесноков оценил психологическое состояние Медведева перед Australian Open-2023

Известный российский теннисист Андрей Чесноков высказался о форме и психологическом состоянии седьмой ракетки мира Даниила Медведева.

«Думаю, психологию Медведева может понимать только он сам. Но то, что он будет одним из самых больших претендентов на титул, для меня очевидно. Но я не видел в этом году Алькараса и не знаю, в какой он форме. Как играл тот же Руне на «Мастерсе» в Париже?! По той игре я бы сказал, что он может претендовать на титул. Но сейчас он проиграл в первом же круге. До Australian Open есть еще время. Посмотрев два матча, могу только сказать, что Медведев в порядке. Думаю, что он может по крайней мере далеко пройти», — приводит слова Чеснокова «Газета.Ru».

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 16 по 29 января. В прошлом году Медведев дошел на этом турнире до финала, где проиграл Рафаэлю Надалю.

26-летний россиянин является победитель одного турнира «Большого шлема» — US Open-2021.