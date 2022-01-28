Чесноков считает, что Медведев сможет стать первой ракеткой мира после финала с Надалем

Экс-девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 над греком Стефаносом Циципасом (7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1).

«Четвертьфинал с Оже-Альяссимом был для Медведева нереальным марафоном. Было видно, что оба теннисиста сильно устали, но при этом творили чудеса. Не думал, что Даниил будет настолько свежим в четвертом сете против Циципаса. Он его снес. Если взять Стефаноса, то у него была травма. Но до полуфинала он был готов. В этом матче он постоянно проходил через длинные розыгрыши. Реально Циципас в четвертом сете сдох. Даня творил чудеса, слева по линии выигрывал. Особенно последний гейм — это какой-то шедевр», — сказал Чесноков «СЭ».

Также заслуженный мастер спорта России высказался о финале Australian Open.

«Даниил доказывает, что он реально является не просто вторым игроком в мире, показывает свою стабильность, не позволяя теннисистам слабее его обыгрывать. После финала он может быть первым теннисистом в мире. Медведев готов сыграть финал против Надаля лучше, чем в прошлом году против Джоковича. Тогда он проиграл очень легко. Видеть финал Надаль—Медведев — лучшее для этого турнира. Ожидаем яркий матч», — добавил Чесноков.

В финале Australian Open вторая ракетка мира Даниил Медведев встретиться с пятой ракеткой мира Рафаэлем Надалем. Испанец в полуфинале обыграл итальянца Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 3:6, 6:3).