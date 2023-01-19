Чесноков: «Не понимаю, зачем разворачивать украинский флаг на матче россиянина и финна»

Экс-теннисист Андрей Чесноков рассказал, что думает о поведении украинских болельщиков во время матча второго круга Australian Open между россиянином Андреем Рублевым и финном Эмилем Руусувуори (6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3).

«Я не понимаю, зачем разворачивать украинский флаг на матче россиянина и финна. На мой взгляд, болельщики таким образом совершают провокацию. Нужно понимать, что эти люди приходят не на теннис, а выяснять политические отношения. Я таким персонажам просто сочувствую. Они сделали все, чтобы привлечь внимание Рублева и помешать ему играть. С одной стороны, находясь на корте, подобное не замечать сложно. С другой — тот же Даниил Медведев признавался, что хейт со стороны болельщиков его дополнительно заводит и у него появляется желание доказать, что он лучше», — цитирует Чеснокова RT.

Игра завершилась победой Рублева. Во втором сете российский теннисист обратился к судье, так как зрители с украинским флагом его оскорбляли.