Андрей Чесноков: «Я сегодня посмотрел фильм ужасов — это игра Рублева против Руне»

Известный теннисист и тренер Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Андрея Рублева над датчанином Хольгером Руне (6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9) в 1/8 финала Australia Open.

«Я сегодня посмотрел фильм ужасов — это игра Рублева против Руне, когда в пятом сете счет был 6:7, — цитирует Metaratings.ru Чеснокова. — У Хольгера было слишком большое преимущество. Не знаю, кто довел до того, что появился пятый сет. Андрей должен был более комфортно выигрывать. Руне делал Рублеву подарки походу матча. Все-таки два игрока из первой десятки мира, было много невынужденных ошибок. У Андрея был единственный шанс — это выиграть в последнем сете со счетом 10:9, что он сотворил! Он взял и на второй подаче сделал смертельную «соплю». Кто мог такого ожидать? Это просто невозможно, супервезение!».

Специалист также поделился ожиданиями от четвертьфинального матча турнира, в котором Рублев сыграет против серба Новака Джоковича.

«Следующий матч у Рублева с Джоковичем. Новак очень хорошо играет. Он стабильно и здорово держит свою подачу, крайне редко ее проигрывает. Очень хорошо двигается сзади и стабильно не ошибается. Таких ошибок, как у Рублева против Руне, у Джоковича не будет. Андрею будет крайне тяжело против Новака. Но то, что Рублев прошел в четвертьфинал — это праздник, мы будем радоваться за него. Посмотрим этот матч и поболеем за Андрея», — добавил Чесноков.

Матч между Рублевым и Джоковичем пройдет в среду, 25 января.