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Чесноков: «Павлюченковой, особенно в ее нынешнем состоянии, придется очень непросто в первом круге Australian Open»

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил перспективы российской теннисистки Анастасии Павлюченковой в первом круге Australian Open.

«Из-за травмы Настя не выступала почти восемь месяцев. Однако не думаю, что ее главной проблемой станет плохая физическая готовность. Скорее всего, Павлюченковой будет не хватать игровой практики. В то время как другие теннисистки каждую неделю выходили на матчи, она была вынуждена сидеть дома. Игровой тонус так легко не восстанавливается, для этого нужно время. Кроме того, Насте на Australian Open не слишком повезло с жеребьевкой. Ее соперницей по первому кругу будет итальянка Камилла Джорджи. Совершенно непредсказуемая теннисистка. Просто шаровая молния! Если у нее пойдет игра, она может разнести любую соперницу. И Павлюченковой, особенно в ее нынешнем состоянии, придется очень непросто», — цитирует Чеснокова  Betonmobile.ru.

Прошлый сезон Павлюченкова завершила из-за травмы. Ее первый официальный матч прошел на турнире в Аделаиде, где она в первом круге проиграла Жиль Тайкманн

Открытый чемпионат Австралии стартует в понедельник, 16 января.

Источник: https://betonmobile.ru/chesnokov-schitaet-chto-pavlyuchenkovoy-v-pervom-kruge-australian-open-pridetsya-neprosto
Теннис
Анастасия Павлюченкова
Андрей Чесноков
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