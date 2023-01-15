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Сегодня, 20:35

Кафельников поделился мнением о борьбе за первую строчку рейтинга АТР в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мнением о борьбе за первую строчку рейтинга АТР в этом сезоне.

«Алькарасу всего 19 лет, сил пока может не хватать. В этом сезоне ротация в топе мирового рейтинга может быть большая. Многое зависит от того, как будут выступать конкуренты. И Джокович, и Медведев могут стать первыми в мире, вариантов много. И будет интересно за этой борьбой наблюдать», — цитирует Кафельникова «РБ Спорт».

По результатам первого в сезоне турнира «Большого шлема» Australian Open сместить Карлоса Алькараса с первой строчки рейтинга могут серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kafel-nikov-ozhidaet-ser-eznuyu-bor-bu-za-pervuyu-strochku-rejtinga-atr-v-e-tom-sezone/
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