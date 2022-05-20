Чесноков оценил соперников Медведева и Рублева по первому кругу «Ролан Гаррос»

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков оценил соперников россиянина Даниила Медведева и Андрея Рублева по первому кругу «Ролан Гаррос».

По мнению финалиста Кубка Дэвиса 1995 года, для аргентинца Факундо Багнеса встреча против Медведева будет матчем жизни.

«Багнес — хороший теннисист, даже если бы у Медведева не было повреждения, то он бы рогом упирался, — приводит слова Чеснокова ТАСС. — Даже в этом состоянии Даниил должен выиграть у Факундо. Вдруг он будет не в своей тарелке, а все-таки какой стимул будет для него сыграть против второй ракетки мира. Если уступит, ничего страшного не будет, а если победит — это будет фантастика. Может играть матч своей жизни».

Экс-теннисист считает, что Рублев справится с представителем Южной Кореи Квон Сун У.

«Смотрю за этим теннисистом, он тоже достаточно хороший игрок, но по зубам Рублеву. Первая игра на турнире будет непростой, южнокореец может вцепиться. Андрей временами чувствует какую-то неуверенность, у него нет хорошего результата, может быть, это неплохо, потому что у него есть сейчас время подготовиться и настроиться на «Ролан Гаррос», — сказал он.

«Ролан Гаррос» 2022 года пройдет с 22 мая по 5 июня.