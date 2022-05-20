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Сегодня, 18:25

Российские теннисисты Селехметьева, Котов и Кузнецов вышли в основную сетку «Ролан Гаррос»

Анна Горшкова
Корреспондент
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В основную сетку «Ролан Гаррос» пробились три российских теннисиста.

Оксана Селехметьева вышла в основную сетку «Ролан Гаррос», обыграв в финале квалификации француженку Осеан Бабель со счетом 6:1, 6:4.

Также на турнир пробился Павел Котов. Он в финале квалификации обыграл аргентинца Педро Качина со счетом 6:3, 6:2.

Оба российских спортсмена впервые в карьере сыграют в основной сетке турнира «Большого шлема».

Андрей Кузнецов преодолел квалификацию турнира «Большого шлема», обыграв в финале аргентинца Марко Трунгеллити со счетом 6:4, 4:6, 6:2. Россиянин ранее играл на «Ролан Гаррос». Его высшим достижением на турнире был выход в третий круг в 2015 году.

Матчи основной стадии «Ролан Гаррос» будут проходить с 22 мая.

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