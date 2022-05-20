Бывшая первая ракетка мира Энен выступила против отстранения россиян от «Уимблдона»

Бывшая первая ракетка мира бельгийка Жюстин Энен выступила против отстранения российских и белорусских теннисистов от «Уимблдона».

Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) принял решение отстранить россиян и белорусов от участия в турнире. Позже глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон призвал лишить «Уимблдон» возможности разыгрывать рейтинговые очки.

«Я против решения Уимблдона, — приводит слова Энен журналист Ив Симон в Twitter. — Это деликатная ситуация. Я стараюсь поставить себя на место российских и украинских теннисистов. Политику и спорт смешивать нельзя».

Уимблдон 2022 года пройдет с 27 июня по 10 июля.