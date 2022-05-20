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Сегодня, 09:23

L'Equipe: Один из матчей квалификации «Ролан Гаррос» мог быть договорным

Один из матчей квалификации «Ролан Гаррос» мог быть договорным
Карен Саркисян
Корреспондент
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Матч квалификации «Ролан Гаррос» между испанцем Бернабе Сапатой Миральесом и израильтянином Дуди Селой мог быть договорным, сообщает L'Equipe.

Встреча завершилась победой 37-летнего израильтянина со счетом 6:3, 6:0.

По информации источника, во время второго сета игры было сделано большое количество ставок из Армении, Кипра и Украины.

Отмечается, что официальное расследование пока не открыто.

«Ролан Гаррос» 2022 года пройдет в Париже с 22 мая по 5 июня.

Источник: https://www.lequipe.fr/Tennis/Article/Soupcons-de-match-truque-sur-un-premier-tour-des-qualifications-de-roland-garros-entre-sela-et-zapata-miralles/1333898
Теннис
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