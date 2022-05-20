L'Equipe: Один из матчей квалификации «Ролан Гаррос» мог быть договорным

Один из матчей квалификации «Ролан Гаррос» мог быть договорным

Матч квалификации «Ролан Гаррос» между испанцем Бернабе Сапатой Миральесом и израильтянином Дуди Селой мог быть договорным, сообщает L'Equipe.

Встреча завершилась победой 37-летнего израильтянина со счетом 6:3, 6:0.

По информации источника, во время второго сета игры было сделано большое количество ставок из Армении, Кипра и Украины.

Отмечается, что официальное расследование пока не открыто.

«Ролан Гаррос» 2022 года пройдет в Париже с 22 мая по 5 июня.