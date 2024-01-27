Беккер: «Я считаю Синнера фаворитом, особенно учитывая то, сколько игрового времени у Медведева»

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер назвал фаворита финала Australian Open-2024 между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером.

«Я считаю Синнера фаворитом, особенно учитывая то, сколько игрового времени у Медведева на данный момент. На данный момент он провел на корте более 20 часов. Синнер же всегда выигрывал в трех сетах до полуфинала с Джоковичем», — приводит слова Беккера Eurosport.

Финал между Медведевым и Синнером пройдет в воскресенье, 28 января. Начало запланировано на 11.30 по московскому времени. Счет в личных встречах 6-3 в пользу россиянина, однако последние три матча, два из которых финалы, выиграл итальянец.