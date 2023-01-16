Блинкова проиграла в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла американке Мэдисон Кис в первом круге Australian Open-2023 — 4:6, 6:3, 2:6.

Спортсменки провели на корте 2 часа 1 минуту. На счету Блинковой 2 эйса, 8 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 16. Американка сделала 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 9 брейк-пойнтов из 13.

Во втором круге Кис сыграет с китаянкой Ван Синьюй.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Мэдисон Кис (США, 10) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 3:6, 6:2