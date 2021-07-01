Блинкова не смогла пройти в третий раунд Уимблдона
17:10
Российская теннисистка Анна Блинкова завершила выступление на Уимблдоне.
Во втором круге она проиграла Эшли Барти из Австралии со счетом 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.
Следующей соперницей Барти станет Катержина Синякова из Чехии.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Эшли Барти (Австралия, 1) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 6:3
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