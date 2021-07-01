Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Рублев: «Победа на турнире «Большого шлема» важнее, чем на Олимпиаде»

17:02
Теги:

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, какой теннисный турнир для него важнее.

«Олимпиада сильно отличается от остальных теннисных турниров. Ты представляешь свою страну, и эти соревнования проходят раз в четыре года. Мы живем с разными спортсменами, видим много новых для себя людей. Это другие чувства и эмоции.

Для меня, как и для многих теннисистов, важнее все равно «Большой шлем», так как это главное, что есть в теннисе. Думаю, теннисные болельщики тоже так считают. А вот фанаты спорта в целом скорее смотрят на олимпийские достижения», — приводит слова Рублева GQ.

В настоящий момент Рублев принимает участие в Уимблдоне. Россиянин победил представителя ЮАР Ллойда Харриса (6:1, 6:2, 7:5) во втором круге и в следующем раунде встретится с Фабио Фоньини из Италии.

Дополнительная информация:

https://www.gq.ru/entertainment/andrej-rublev-na-uimbldone-ya-nadeyus-pokazat-svoj-maksimum

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Потерял к нему всякое уважение». Болельщики раскритиковали Кучерова за силовой прием
Врачи назвали диагноз госпитализированной актрисы Алентовой
Ожившая голова: жуткие эксперименты ученых по "воскрешению из мертвых"
Фото: Голомаздина родила после смерти новорожденного сына
vs
0
Офсайд