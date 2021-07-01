Рублев: «Победа на турнире «Большого шлема» важнее, чем на Олимпиаде»
Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, какой теннисный турнир для него важнее.
«Олимпиада сильно отличается от остальных теннисных турниров. Ты представляешь свою страну, и эти соревнования проходят раз в четыре года. Мы живем с разными спортсменами, видим много новых для себя людей. Это другие чувства и эмоции.
Для меня, как и для многих теннисистов, важнее все равно «Большой шлем», так как это главное, что есть в теннисе. Думаю, теннисные болельщики тоже так считают. А вот фанаты спорта в целом скорее смотрят на олимпийские достижения», — приводит слова Рублева GQ.
В настоящий момент Рублев принимает участие в Уимблдоне. Россиянин победил представителя ЮАР Ллойда Харриса (6:1, 6:2, 7:5) во втором круге и в следующем раунде встретится с Фабио Фоньини из Италии.
Дополнительная информация:
https://www.gq.ru/entertainment/andrej-rublev-na-uimbldone-ya-nadeyus-pokazat-svoj-maksimum
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