Звонарева и Зигемунд прошли во второй круг парного турнира Уимблдона
17:46
Российская теннисистка Вера Звонарева и Лаура Зигемунд из Германии вышли во второй круг парного турнира Уимблдона.
В первом круге они обыграли Тару Мур и Эден Сильву из Великобритании со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.
В следующем раунде Звонарева и Зигемунд сыграют с победительницами матча Кристина Макхэйл/Айла Томлянович (США/Австралия) — Кейтлин Кристиан/Нао Хибино (США/Япония)
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 11) — Тара Мур/Эден Сильва (Великобритания, WC) — 6:4, 6:3
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