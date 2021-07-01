Звонарева и Зигемунд прошли во второй круг парного турнира Уимблдона

Российская теннисистка Вера Звонарева и Лаура Зигемунд из Германии вышли во второй круг парного турнира Уимблдона.

В первом круге они обыграли Тару Мур и Эден Сильву из Великобритании со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

В следующем раунде Звонарева и Зигемунд сыграют с победительницами матча Кристина Макхэйл/Айла Томлянович (США/Австралия) — Кейтлин Кристиан/Нао Хибино (США/Япония)

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 11) — Тара Мур/Эден Сильва (Великобритания, WC) — 6:4, 6:3