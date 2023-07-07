Блинкова и Грачева вылетели в первом круге парного женского турнира Уимблдона

Анна Блинкова и Варвара Грачева не смогли пройти во второй круг парного женского турнира Уимблдона-2023.

В первом круге теннисистки уступили паре Си Сувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия) в двух сетах — 1:6, 2:6.

Блинкова выступает за Россию, Грачева также является россиянкой, но с конца июня она представляет Францию.

Во втором круге Шувэй и Стрыцова сыграют против пары Екатерина Александрова/Ян Чжаосюань (Россия/Китай).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Си Сувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия) — Анна Блинкова/Варвара Грачева (Россия/Франция) — 6:1, 6:2