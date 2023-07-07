Блинкова и Грачева вылетели в первом круге парного женского турнира Уимблдона
Анна Блинкова и Варвара Грачева не смогли пройти во второй круг парного женского турнира Уимблдона-2023.
В первом круге теннисистки уступили паре Си Сувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия) в двух сетах — 1:6, 2:6.
Блинкова выступает за Россию, Грачева также является россиянкой, но с конца июня она представляет Францию.
Во втором круге Шувэй и Стрыцова сыграют против пары Екатерина Александрова/Ян Чжаосюань (Россия/Китай).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Си Сувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия) — Анна Блинкова/Варвара Грачева (Россия/Франция) — 6:1, 6:2
Источник: Сетка Уимблдона-2023
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