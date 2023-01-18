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Сегодня, 16:12

Азаренко вышла в третий круг Australian Open, отдав сопернице всего один гейм

Руслан Минаев
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Виктория Азаренко.
Фото Reuters

Белоруска Виктория Азаренко обыграла аргентинку Надю Подороску во втором круге Australian Open — 6:1, 6:0. Матч длился 58 минут.

В следующем круге Азаренко сыграет с американкой Мэдисон Киз.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:1, 6:0

Теннис
Australian Open
Виктория Азаренко
Мэдисон Кис
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