Азаренко вышла в третий круг Australian Open, отдав сопернице всего один гейм
Белоруска Виктория Азаренко обыграла аргентинку Надю Подороску во втором круге Australian Open — 6:1, 6:0. Матч длился 58 минут.
В следующем круге Азаренко сыграет с американкой Мэдисон Киз.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:1, 6:0
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