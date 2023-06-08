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Сегодня, 21:30

Соболенко: «Мухова играла невероятно, но я не воспользовалась своими возможностями»

Руслан Минаев
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Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белоруска Арина Соболенко прокомментировала вылет из «Ролан Гаррос». В полуфинале она проиграла чешке Каролине Муховой — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 5:7.

«Трудный матч. Она играла невероятно. И все же у меня было много возможностей, но я ими не воспользовалась. Конечно, я очень разочарована этим обидным поражением, но ничего страшного», — цитирует теннисистку пресс-служба турнира.

Соболенко считает, что начала сдавать после проигранной подаче при счете 3:5 в решающем сете.

«Я подавала на матч, и после этого гейма она включилась и заиграла немного агрессивнее, а я потеряла свой ритм. Да, я выключилась.

Не было какого-то дополнительного сверхдавления. Я хорошо себя чувствовала, боролась за каждую возможность.

Эмоционально я очень хорошо себя чувствовала. Не знаю. Просто трудно что-то сказать об этом матче (улыбается)", — добавила она.

В финале Мухова сыграет с победительницей матча Ига Свентек (Польша, 1) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14).

Арина Соболенко. Соболенко — мимо финала «Ролан Гаррос». Моральный надлом или невезение?
Теннис
Roland Garros
Арина Соболенко
Каролина Мухова
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