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Сегодня, 21:59

Свентек вышла в финал «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
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Ига Свентек.
Фото Reuters

Полька Ига Свентек победила бразильянку Беатрис Хаддад Майю в полуфинале «Ролан Гаррос» — 6:2, 7:6 (9:7). Матч длился 2 часа 10 минут.

За игру первая ракетка мира сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 4. У Хаддад Майи — 1 двойная ошибка и 2 из 7 реализованных брейк-пойнта.

В финале открытого чемпионата Франции Свентек встретится с чешкой Каролиной Муховой, которая обыграла белоруску Арину Соболенко.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Ига Свентек (Польша, 1) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14) — 6:2, 7:6 (9:7)

Теннис
Roland Garros
Ига Свентек
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