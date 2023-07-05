Крейчикова вышла во второй круг Уимблдона, Плишкова — выбыла

Чешка Барбора Крейчикова обыграла британку Хэзер Уотсон в первом круге Уимблдона — 6:2, 7:5. Матч длился 1 час 35 минут.

Чешка Каролина Плишкова проиграла 225-й ракетке мира, представительнице Сербии Наталией Стеванович — 2:6, 3:6. Игра продлилась 1 час 5 минут.

Крейчикова в следующем круге сыграет с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Сю Ван (Китай). Костич в средующем туре сыграет с немкой Тамарой Корпач.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Барбора Крейчикова (Чехия, 10) — Хизер Уотсон (Великобритания, WC) — 6:2, 7:5

Наталия Стеванович (Сербия, Q) — Каролина Плишкова (Чехия, 18) — 6:2, 6:3