Крейчикова вышла во второй круг Уимблдона, Плишкова — выбыла
Чешка Барбора Крейчикова обыграла британку Хэзер Уотсон в первом круге Уимблдона — 6:2, 7:5. Матч длился 1 час 35 минут.
Чешка Каролина Плишкова проиграла 225-й ракетке мира, представительнице Сербии Наталией Стеванович — 2:6, 3:6. Игра продлилась 1 час 5 минут.
Крейчикова в следующем круге сыграет с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Сю Ван (Китай). Костич в средующем туре сыграет с немкой Тамарой Корпач.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Барбора Крейчикова (Чехия, 10) — Хизер Уотсон (Великобритания, WC) — 6:2, 7:5
Наталия Стеванович (Сербия, Q) — Каролина Плишкова (Чехия, 18) — 6:2, 6:3
Источник: Сетка Уимблдона-2023
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