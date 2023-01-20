Азаренко вышла в 1/8 финала Australian Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии-2023.

В матче третьего круга 33-летнияя спортсменка обыграла американку Мэдисон Кис со счетом 1:6, 6:2, 6:1. Встреча продлилась 1 час 39 минут.

24-я ракетка мира Азаренко 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету 13-й ракетки Кис 2 эйса, 5 двойных и 4 реализованных брейк-пойнтов из 7.

В следующем круге Азаренко встретится с победительницей пары Чжу Линь (Китай) — Мария Саккари (Греция).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) — Мэдисон Кис (США, 10) — 1:6, 6:2, 6:1