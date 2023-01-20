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Сегодня, 12:12

Касаткина о вылете в первом круге Australian Open: «Проиграла ментальный баттл самой себе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Первая ракетка России Дарья Касаткина подвела итоги выступления на Australian Open-2023.

На турнире она проиграла в первом круге соотечественнице Варваре Грачевой (1:6 1:6).

«Бай, Австралия. Результат ожиданий не оправдал, так бывает. Проиграла ментальный баттл самой себе пока 2 дня ждала свой матч из-за постоянных переносов. Расписание и обстоятельства сложились явно не в мою пользу, но всегда есть чему учиться.

Зато появилась традиция каждый год в январе приезжать к Дашке, в Мельбурн, на блины. Едем дальше, тренировки, а затем Эмираты и Катар. Сезон только начался», – написала Касаткина в своем Telegram-канале.

Во третьем круге Australian Open 22-летняя Варвара Грачева сыграет против чешки Каролины Плишковой.

Теннис
Australian Open
Дарья Касаткина
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