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Азаренко прокомментировала ранний вылет на Australian Open

09:00
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в интервью официальному сайту WTA прокомментировала поражение в матче 1-го круга Australian Open против Джессики Пегулы — 5:7, 4:6.

«Я очень разочарована. Пока не принимаю результат матча, потому что знаю: я могу играть лучше. Во время игры я использовала все свои навыки, но сегодня они не сработали. Я сделала все, что в моих силах, но этого оказалось недостаточно», — заявила 31-летняя белоруска.

Во время матча против Пегулы Азаренко едва не задохнулась.

В седьмом гейме второго сета на подаче Азаренко 31-летняя спортсменка отошла в угол корта и судорожно схватилась за горло. Врачи бегом устремились к Виктории и оказали ей помощь.

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