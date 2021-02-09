Азаренко прокомментировала ранний вылет на Australian Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в интервью официальному сайту WTA прокомментировала поражение в матче 1-го круга Australian Open против Джессики Пегулы — 5:7, 4:6.

«Я очень разочарована. Пока не принимаю результат матча, потому что знаю: я могу играть лучше. Во время игры я использовала все свои навыки, но сегодня они не сработали. Я сделала все, что в моих силах, но этого оказалось недостаточно», — заявила 31-летняя белоруска.

Во время матча против Пегулы Азаренко едва не задохнулась.

В седьмом гейме второго сета на подаче Азаренко 31-летняя спортсменка отошла в угол корта и судорожно схватилась за горло. Врачи бегом устремились к Виктории и оказали ей помощь.