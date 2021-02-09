Гоффен и Баутиста Агут проиграли в первом круге Australian Open, Надаль стартовал с победы

Бельгиец Давид Гоффен 9 февраля в матче 1-го круга Australian Open в пяти сетах уступил местному спортсмену Алексею Попырину — 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 3:6. 13-й номер посева проиграл матч за 4 часа и 15 минут.

Также покинул турнир и 12-й номер посета испанец Роберто Баутиста Агут. Обидчиком пиренейца стал молдаванин Раду Албот — 6:7 (1:7), 6:0, 6:4, 7:6 (7:5).

Пробился во второй круг испанец Рафаэль Надаль, который в трех сетах разобрался с сербом Ласло Джере — 6:3, 6:4, 6:1. Следующим соперником Надаля будет победителя в паре Майк Ммо (США) — Виктор Троицки (Сербия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Ласло Джере (Сербия) — 6:3, 6:4, 6:1

Раду Албот (Молдавия) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 12) — 6:7 (1:7), 6:0, 6:4, 7:6 (7:5)

Лоренцо Сонего (Италия, 31) — Сэм Куэрри (США) — 7:5, 6:4, 6:4

Алексей Попырин (Австралия, WC) — Давид Гоффен (Бельгия, 13) — 3:6, 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3