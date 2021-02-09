Хачанов в четырех сетах обыграл Вукича и вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии
08:45
Российский теннисист Карен Хачанов 9 февраля в матче первого круга Australian Open справился с австралийцем Александраром Вукичем — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4. Матч длился три часа и девять минут.
Во втором круге 24-летний россиянин сыграет против литовца Ричардаса Беранкиса, который в трех сетах обыграл индийца Сумита Нагала — 6:2, 7:5, 6:3.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия, 19) — Александар Вукич (Австралия, WC) — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4
Рикардас Беранкис (Литва) — Сумит Нагал (Индия, WC) — 6:2, 7:5, 6:3
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