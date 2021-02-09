Хачанов в четырех сетах обыграл Вукича и вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Российский теннисист Карен Хачанов 9 февраля в матче первого круга Australian Open справился с австралийцем Александраром Вукичем — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4. Матч длился три часа и девять минут.

Во втором круге 24-летний россиянин сыграет против литовца Ричардаса Беранкиса, который в трех сетах обыграл индийца Сумита Нагала — 6:2, 7:5, 6:3.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 19) — Александар Вукич (Австралия, WC) — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4

Рикардас Беранкис (Литва) — Сумит Нагал (Индия, WC) — 6:2, 7:5, 6:3