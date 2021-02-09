Азаренко вылетела в первом круге Australian Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко 9 февраля в матче 1-го крута Australian Open в двух сетах уступила американке Джессике Пегуле — 5:7, 4:6. Матч длился час и 39 минут.

Из-за травмы 31-летняя белоруская дважды за матч обращась к врачам, однако все же смогла доиграть встречу.

Во втором круге Пегула сыграет против победителя в паре Дестени Аява (Австралия) — Саманта Стосур (Австралия).