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Азаренко вылетела в первом круге Australian Open

06:25
Виктория Азаренко. Фото Instagram
Виктория Азаренко. Фото Instagram
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко 9 февраля в матче 1-го крута Australian Open в двух сетах уступила американке Джессике Пегуле — 5:7, 4:6. Матч длился час и 39 минут.

Из-за травмы 31-летняя белоруская дважды за матч обращась к врачам, однако все же смогла доиграть встречу.

Во втором круге Пегула сыграет против победителя в паре Дестени Аява (Австралия) — Саманта Стосур (Австралия).

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