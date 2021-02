Азаренко чуть не задохнулась во время матча. Ранее она отсидела строгий карантин

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко испытала астматический припадок 9 февраля во время матча первого круга Открытого чемпионата Австралии против американки Джессики Пегулы.

В седьмом гейме второго сета на подаче Азаренко 31-летняя спортсменка отошла в угол корта и судорожно схватилась за горло. Врачи бегом устремились к Виктории и оказали ей помощь. После этого Азаренко вернулась в игру, но не сумела переломить в свою пользу неудачно складывавшийся матч. В итоге — сенсационное поражение бывшей первой ракетки мира — 5:7, 4:6.

Vika struggling a lot with her breathing. She's now receiving treatment. #AusOpen pic.twitter.com/w9oTJboQAC