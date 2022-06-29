Надаль прокомментировал слова Серены Уильямс в свой адрес

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал слова американки Серены Уильямс в свой адрес. Перед Уимблдонским турниром 23-кратная победительницы турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде заявила, что является большой поклонницей 36-летнего испанца.

«Во-первых, спасибо Серене за такие слова, — приводит слова Надаля пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). — Я читал их. Приятно слышать такое от, вероятно, одной из величайших спортсменок в истории».

Также теннисист прокомментировал восстановление американской теннисистки от травмы.

«Здорово, что Серена старается вернуться. Это лишь доказывает ее страсть и любовь к теннису. После всех достижений и продолжительного периода с травмами вернуться очень сложно», — сказал он.

Во вторник, 28 июня, Надаль вышел во второй круг Уимблдона, а Уильямс потерпела поражение в первом круге.