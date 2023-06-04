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Сегодня, 17:38

Аванесян не смогла выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Мария Гусева
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Элина Аванесян.
Фото Reuters

Российская теннисистка Элина Аванесян проиграла чешке Каролине Муховой в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 4:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. Аванесян ни разу не подала на вылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Муховой 1 эйс, 1 двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В 1/4 финала Мухова сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Каролина Мухова (Чехия) — Элина Аванесян (Россия, LL) — 6:4, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2023/11/7/
Теннис
Roland Garros
Элина Аванесян
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