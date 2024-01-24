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Сегодня, 17:21

Зверев выбил Алькараса и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Зверев.
Фото Reuters

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале Australian Open-2024. Матч завершился со счетом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.

Спортсмены провели на корте 3 часа 6 минут. Алькарас ни разу не побеждал в матчах, в которых проигрывал 0-2 по сетам.

6-я ракетка мира Зверев 7 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 7 брейк-пойнтов из 10. На счету 2-й ракетки мира Алькараса 6 эйсов, 1 двойная и два брейк-пойнта из 5.

В 1/2 финала турнира «Большого шлема» Зверев сыграет с россиянином Даниил Медведевым. Счет в личных встречах 11-7 в пользу Медведева.

26-летний Зверев во второй раз в карьере вышел в полуфинал Australian Open. Первый был в 2020 году и тогда он проиграл Доминику Тиму.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 6) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/2024/1/2/
Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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