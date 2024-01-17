Аванесян пробилась в третий круг Australian Open, обыграв восьмую ракетку мира Саккари

Российская теннисистка Элина Аванесян, занимающая 74-ю строчку рейтинга WTA, обыграла восьмую ракету мира Марию Саккари из Греции во втором круге Открытого чемпионата Австралии-2024.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 28-летней россиянки.

Аванесян 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Саккари 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем круге турнира российская теннисистка встретится с украинкой Мартой Костюк.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Аванесян (Россия) — Мария Саккари (Греция, 8) — 6:4, 6:4