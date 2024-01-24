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24 января, 23:00

Australian Open 2024: дата и время начала финала у мужчин

Финал Australian Open-2024 в мужском одиночном разряде пройдет 28 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Решающий матч Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде пройдет в воскресенье, 28 января. Начало — 11:00 по московскому времени.

В финале сыграют победители пар Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия) и Новак Джокович (Сербия) — Янник Синнер (Италия).

Следить за матчами 1/2 финала можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ». Обе игры пройдут в пятницу, 26 января.

В 2023 году победу в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии одержал Новак Джокович, в финале серб обыграл в трех сетах грека Стефаноса Циципаса. Это был десятый титул теннисиста на «мейджоре» в Мельбурне, всего перед стартом этого сезоне у него 24 победы на турнирах «Большого шлема».

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости

Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
Новак Джокович
Янник Синнер
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