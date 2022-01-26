Медведев второй раз в карьере выиграл матч, уступая по сетам со счетом 0:2

Российский теннисист Даниил Медведев стал полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

Медведев, «посеянный» под вторым номером, в 1/4 финала обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. Теннисисты провели на корте 4 часа 42 минуты.

Медведев второй раз в карьере отыгрался с 0:2 по партиям. Россиянин стал первым на этом турнире, кому удалось отыграться с 0:2 по сетам.