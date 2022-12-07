ATP оштрафовала организаторов Уимблдона на 1 миллион долларов за недопуск россиян и белорусов

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) оштрафовала британскую Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) за решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в Уимблдоне в 2022 году, сообщает Daily Mail.

Сумма штрафа оценивается в 1 миллион долларов (822 тысячи фунтов стерлингов).

Также организации угрожают исключением из ATP, если она захочет не допустить спортсменов на турнир серии «Большого шлема» в следующем году.

В LTA заявили, что глубоко разочарованы решением ATP.

Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) наложила на обе организации штраф также в размере 1 миллиона долларов.