Уимблдон отменил запрет на ношение теннисистками цветного нижнего белья во время матчей

Уимблдон официально снял запрет на ношение теннисистками цветного нижнего белья во время матчей, сообщает пресс-служба турнира «Большого шлема».

Организаторы Уимблдона с 2023 года смягчат дресс-код и разрешат теннисистам надевать цветное нижнее белье.

Старейший из теннисных чемпионатов, английский Уимблдон, имеет самые строгие требования к внешнему виду спортсменов. Вся одежда спортсмена на чемпионате должна быть строго белой, причем в любом появлении на корте, даже на тренировке.

Напомним, в 2022 году мужской Уимблдон выиграл Новак Джокович, обыгравший в финале Ника Кирьоса. У женщин победила уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.