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Сегодня, 13:51

Калинская в трех сетах уступила Чжэн в 1/4 финала Australian Open

Руслан Минаев
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Анна Калинская.
Фото Reuters

Россиянка Анна Калинская проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала Australian Open — 7:6 (7:4), 3:6, 1:6.

Матч длился 2 часа 18 минут. За игру Калинская сделала 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 2 брейк-пойнтов. У Чжэн — 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 из 9 реализованных ошибок.

Калинская впервые в карьере вышла в 1/4 финала на турнирах «Большого шлема». Ранее 25-летняя россиянка не выходила дальше второго раунда.

Чжэн Циньвэнь впервые отобралась в полуфинал турнира «Большого шлема». Предыдущим лучшим результатом 21-летней китаянки был четвертьфинал US Open-2023.

15-я ракетка мира за выход в финал сыграет с украинкой Даяной Ястремской.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) — Анна Калинская (Россия) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:1

Источник: Сетка Australian Open
Теннис
Australian Open
Анна Калинская
12
61
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