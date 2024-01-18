Дмитриева — о победе Медведева над Руссувуори: «Матч был трудным, но Даниил его вытащил»

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Даниила Медведева над Эмилем Руусувуори во втором круге Australian Open. Матч завершился со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0.

«Матч был трудным, но Даниил его вытащил, как обычно делают высококлассные теннисисты. Но лучшего впечатления от игры Даниила у меня нет, потому что она была не всегда ровной. Главное, что он выиграл. Мы очень за него болеем, нам всегда обидно, когда он проигрывает. Например, когда во втором сете у него была возможность выиграть на подаче. Такое у него случается. Но он выиграл и впереди, надо сказать, у него сложная сетка. Что ни соперник, то достойный. Поэтому надо по дороге совершенствовать то, что он упускает», — сказала Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

В третьем круге турнира «Большого шлема» Медведев сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.