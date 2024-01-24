Дмитриева: «Рассуждать о победе Медведева на Australian Open — смешно»

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева оценила шансы Даниила Медведева победить на турнире Australian Open-2024.

«Сможет ли Медведев выиграть Australian Open? Я об этом не думаю, не могу на эту тему рассуждать, это смешно. Хорошо, что он выиграл этот матч и прошел дальше. Остальное — бессмысленно», — заявила Дмитриева «Спорт День за Днем».

Сегодня, 24 января, состоялся матч 1/4 финала Australian Open, в котором встречались Даниил Медведев и польский теннисист Хуберт Хуркач. Россиянин обыграл оппонента со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

В полуфинале турнира Медведев сыграет с победителем пары Карлос Алькарас — Александр Зверев.