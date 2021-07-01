Анна Дмитриева: «Медведев играл сегодня с ребенком, испанец не соответствует его уровню»

Титулованная теннисистка и знаменитый комментатор Анна Дмитриева прокомментировала победу Даниила Медведева над испанцем Карлосом Алькарасом во втором круге Уимблдона (6:4, 6:1, 6:2).

«Даня провел шикарный матч без помарок. Его соперник еще совсем юн. Он просто не соответствует уровню Медведева. Даня играл сегодня с ребенком. Получив преимущество в первом сете, Даня обеспечил себе комфортный второй и третий сет. Испанский мальчик пока еще ребенок, если сравнивать с лидерами тура. Думаю, что через 2-3 года сможет конкурировать с игроками первой десятки.

Даня набрал шикарную форму, сейчас нужно настраиваться на очень серьезного соперника на траве — Марина Чилича", — сказала Дмитриева «СЭ».

В третьем круге турнира россиянин сыграет с победителем пары Марин Чилич (Хорватия, 32) — Бенжамен Бонзи (Франция, Q).